Ср, 3.10.2018
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  • Фото: тысячи поклонников простояли в очереди на концерт группы 2 Quick Start

Фото: тысячи поклонников простояли в очереди на концерт группы 2 Quick Start

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В прошлую пятницу, 28 сентября, в казино Olympic Park тысячи зрителей собрались послушать концерт легендарной эстонской группы 2 Quick Start.

Большинство поклонниц пришли в черных платьях, ведь у группы есть знаменитая песня «Девушка в черном платье». Кроме того, на вечеринке дизайнер Оксана Тандит показала свою новую коллекцию. Среди гостей вечера была даже всеми любимая Элина Нечаева.

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