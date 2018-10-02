Фото: тысячи поклонников простояли в очереди на концерт группы 2 Quick Start

Большинство поклонниц пришли в черных платьях, ведь у группы есть знаменитая песня «Девушка в черном платье». Кроме того, на вечеринке дизайнер Оксана Тандит показала свою новую коллекцию. Среди гостей вечера была даже всеми любимая Элина Нечаева.