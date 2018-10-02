Фото: тысячи поклонников простояли в очереди на концерт группы 2 Quick Start
2 октября 2018, 19:20
В прошлую пятницу, 28 сентября, в казино Olympic Park тысячи зрителей собрались послушать концерт легендарной эстонской группы 2 Quick Start.
Большинство поклонниц пришли в черных платьях, ведь у группы есть знаменитая песня «Девушка в черном платье». Кроме того, на вечеринке дизайнер Оксана Тандит показала свою новую коллекцию. Среди гостей вечера была даже всеми любимая Элина Нечаева.
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