Вот это да! Самая яркая русская певица Эстонии теперь заведует порталом Krasotka.ee

С 1 октября на русском женском портале медиаконцерна Eesti Meedia произошли перемены. Теперь главной КРАСОТКОЙ страны заведует солистка известного музыкального коллектива «ПараТайн» - Ангелина Богуцкая.
«Мы очень счастливы, что Ангелина приняла этот смелый вызов и уже приступила к покорению медиарынка Эстонии в роли репортера самого женского портала страны. Впереди всех модных и красивых читательниц портала Krasotka.ee ожидают очень громкие новости, - сказал руководитель порталов Limon и Krasotka Эдгар Гергель. - Если увидите нашу новую Красотку с микрофоном в городе, значит, мы готовим для вас или вместе с вами что-то грандиозное».
Krasotka.ee - Твоя верная подружка!
А еще с 1 октября при сотрудничестве с Apollo Kino Eesti Meedia открыла новый портал Kinozal.ee - новости кино, трейлеры, самые популярные в Эстонии фильмы и покупка билетов.