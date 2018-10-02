Вот это да! Самая яркая русская певица Эстонии теперь заведует порталом Krasotka.ee

«Мы очень счастливы, что Ангелина приняла этот смелый вызов и уже приступила к покорению медиарынка Эстонии в роли репортера самого женского портала страны. Впереди всех модных и красивых читательниц портала Krasotka.ee ожидают очень громкие новости, - сказал руководитель порталов Limon и Krasotka Эдгар Гергель. - Если увидите нашу новую Красотку с микрофоном в городе, значит, мы готовим для вас или вместе с вами что-то грандиозное».