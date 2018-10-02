Вт, 2.10.2018
Жуткое зрелище: ночью штормовой ветер привел в движение парк аттракционов в Ласнамяэ СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Жизнь
  • Вот это да! Самая яркая русская певица Эстонии теперь заведует порталом Krasotka.ee

Вот это да! Самая яркая русская певица Эстонии теперь заведует порталом Krasotka.ee

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Ангелина Богуцкая.

ФОТО: Konstantin Sednev / EESTI MEEDIA/SCANPIX

С 1 октября на русском женском портале медиаконцерна Eesti Meedia произошли перемены. Теперь главной КРАСОТКОЙ страны заведует солистка известного музыкального коллектива «ПараТайн» - Ангелина Богуцкая. 

«Мы очень счастливы, что Ангелина приняла этот смелый вызов и уже приступила к покорению медиарынка Эстонии в роли репортера самого женского портала страны. Впереди всех модных и красивых читательниц портала Krasotka.ee ожидают очень громкие новости, - сказал руководитель порталов Limon и Krasotka Эдгар Гергель. - Если увидите нашу новую Красотку с микрофоном в городе, значит, мы готовим для вас или вместе с вами что-то грандиозное».

Krasotka.ee - Твоя верная подружка!

А еще с 1 октября при сотрудничестве с Apollo Kino Eesti Meedia открыла новый портал Kinozal.ee - новости кино, трейлеры, самые популярные в Эстонии фильмы и покупка билетов. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ