Матильда Шнурова дала первое интервью после развода и рассказала о бывшем муже

В конце мая 2018 года Сергей Шнуров объявил о том, что разводится с женой Матильдой. Пользователи Сети тут же принялись гадать, что послужило причиной расставания артиста и бизнесвумен. Фанаты предположили, что Сергей был неверен Матильде. Тем временем одни инсайдеры уверяли, что Шнурова изменяла мужу, другие утверждали, что она ушла из-за его нежелания заводить детей. Музыкант также намекал, что инициатором разрыва была его супруга, передает Rus.tvnet.lv.

На днях Матильда, которая до этого сухо комментировала развод, дала откровенное интервью журналу Esquire. Девушка поведала, что раздел имущества прошел легко, так как каждый из них занимался своим делом.

«Не пытайтесь интерпретировать наш развод с Сергеем Шнуровым, потому что даже я не берусь это делать: жизнь — очень сложная, многослойная, и дать однозначный ответ на вопрос ''что случилось?'' я не могу», — призналась бизнес-леди.

Матильда добавила, что за 11 лет совместной жизни с Сергеем, они изменили друг друга в положительную сторону.