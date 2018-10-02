Вот как выглядит лапша при температуре −60 °C

Станция славится суровыми условиями: четыре месяца в году там нет солнца, температура опускается до −70, и даже животных в округе не водится, передает Lifter.com.ua.

Недавно сотрудники станции поставили интересный эксперимент: они оставили лапшу на морозе.

ФОТО: Reddit

Ученые говорят, что вдохновлялись рассказом одной пользовательницы Reddit, которая как-то нашла на улице канадского города Йеллоунайф замерзшую лапшу быстрого приготовления с палочками в ней.

Экспериментаторы заварили лапшу, а затем сразу же оставили ее на несколько минут на одной из исследовательских вышек.

За пределами станции было −60°, поэтому эффекта заморозки хватило на несколько снимков уже в помещении.

Опыт поставила доктор Кармен Поссинг.

А еще на «Конкордии» есть традиция: новоприбывшие сотрудники выходят на воздух и выливают кипяток из бутылки.