Как ваш номер телефона влияет на вашу судьбу?

Номер телефона играет такую же роль, как и наше имя. Для того, чтобы узнать, что означает ваш номер, проведите простые подсчеты и сведите свой номер к простому однозначному числу, пишет Cluber.com.ua.

К примеру, возьмем произвольный номер, даже российский: 79135414236. 7+9+1+3+5+4+1+4+2+3+6 = 45 = 4+5 = 9.

Теперь расшифруем, что же означает эта цифра.

Нумерология номера телефона

Цифра 1

Такой номер телефона благоприятствует проявлению личной инициативы, он способствует независимым и активным действиям, новым началам. Этот номер создан для решения деловых проблем любого рода. Он отлично гармонирует с договорами о встречах, заключениями договоров, решением юридических вопросов и с нотариальными делами.

Обладателем такого номера движут внутренние силы. У него довольно много энергии, чтобы реализовать все свои задумки. Номер также говорит о том, что действовать необходимо немедленно.

Цифра 2

Этот номер телефона больше подходит для того, чтобы получать звонки, чем звонить самому. Исключением являются те случаи, когда работа человека позволяет сделать звонок без тревог и сомнений, оставляя на душе чувство удовлетворения. С помощью этого номера можно налаживать контакты, он способствует гармонии и сотрудничеству.

Обладатель такого номера быстро находит с окружающими людьми общий язык. Внутри этого человека спокойствие и гармония. Однако, если он хочет достичь чего-то большего, то нужно выходить за рамки своего комфорта.

Цифра 3

Этот номер отлично подходит для разных активностей и для завершения любых начатых и старых дел. Он отлично подходит журналистам и рекламщикам, художникам, актерам, людям, занимающимся шоу-бизнесом, туризмом и коммерцией. По такому номеру телефона отлично договариваться о деловых встречах, о путешествиях и поездках, о развлечении и веселье.

Номер так и кричит своему обладателю, что он должен сосредоточить свое внимание на себе любимом. Скорее всего, такой человек часто хочет помочь всем и каждому, разрываясь на несколько частей от того, что не получается все успеть. Самое время подумать о себе. Организуйте сначала помощь самому себе, а потом и другим помогать будет совсем не в тягость.

Цифра 4

Этот номер помогает контактам, которые направлены на упорный труд, созидание и серьезность. С таким номером не стоит задумывать важные дела и заниматься спекуляцией. Он хорош для общения на темы, связанные с домашними делами, ремонтом помещений, и совсем не годится для бесед о путешествиях, свиданиях, развлечениях и поездках.

Обладателям такого номера рекомендуем научиться выходить из своего обычного состояния и искать новые пути решения проблем на своем пути. Вероятнее всего, такому человеку необходимо поменять свое видение мира.

Цифра 5