Почему нужно хоронить умерших на глубину два метра?

Тема смерти для очень большого числа людей является негласным табу. Об этом люди стараются не рассказывать и даже не упоминать. Боясь своей смерти, смерти своих родных людей, мы отталкиваем эту тему на затворки сознания, не желая о ней думать и говорить. Но это неизбежная часть нашей жизни.
Сегодня мы расскажем вам о том, откуда пошла традиция хоронить тела на глубине двух метров, пишет Cluber.com.ua.
Во всем мире людей хоронят в могилах приблизительно одной и той же глубины – 2 метра. У установленного стандарта есть на то определенные причины, идущие из самых древних времен.
Почему хоронят на два метра
Все началось с чумы. В 1655 году всю Великобританию накрыла бубонная чума. Черная смерть в буквальном смысле опустошала страну, а крупные города, в которых проживало много людей, особенно страдали. Все улицы Лондона были полны тел, город задыхался от количества умерших, их количество исчислялось тысячами, и никто не понимал, куда же их всех девать, что делать.
Мэр Лондона принял решение хоронить людей на глубину 6 футов (2 метра) для того, чтобы купировать источники инфекции. Муниципалитет выпустил приказ «О заражении чумой», в котором говорилось о том, что «все могилы должны быть не менее 6 футов в глубину».
Почему хоронят на глубину 2 метра
Без каких-либо стандартов безопасности, спустя несколько лет после эрозии почв, кости умершего могли бы неожиданно появиться на поверхности земли, испугав живых и действуя как переносчики заболеваний. Минимальная стандартная глубина помогает оставить мертвого человека там, где он должен быть.
Этот стандарт со временем получил распространение по всей планете. Его поддерживают по сей день.