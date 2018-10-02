Раскованная Ким Кардашян озадачила Сеть пошлым фото в крошечном белье

Новый снимок Кардашян опубликовала на своей странице в Instagram.

На селфи Ким скорее всего лежит на кровати и демонстрирует пышную грудь в облегающем крохотном нижнем белье, пишет 24tv.

ФОТО: Vida Press

"Настроение в понедельник", – прокомментировала свой снимок звезда.

Не все Интернет-юзеры позитивно отреагировали на откровенное фото Кардашян. Кое-кто даже сравнил фотографию Ким с порно.