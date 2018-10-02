Раскованная Ким Кардашян озадачила Сеть пошлым фото в крошечном белье
2 октября 2018, 16:59
Светская львица и звезда реалити-шоу Ким Кардашян озадачила пользователей в социальных сетях новым пикантным фото.
Новый снимок Кардашян опубликовала на своей странице в Instagram.
На селфи Ким скорее всего лежит на кровати и демонстрирует пышную грудь в облегающем крохотном нижнем белье, пишет 24tv.
"Настроение в понедельник", – прокомментировала свой снимок звезда.
Не все Интернет-юзеры позитивно отреагировали на откровенное фото Кардашян. Кое-кто даже сравнил фотографию Ким с порно.
"Замужем и с детьми, разве так можно?", "Она пробует все, чтобы привлечь внимание. Даже использует своих детей для этого", – комментируют фото пользователи.