Вт, 2.10.2018
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Раскованная Ким Кардашян озадачила Сеть пошлым фото в крошечном белье

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ФОТО: Vida Press

Светская львица и звезда реалити-шоу Ким Кардашян озадачила пользователей в социальных сетях новым пикантным фото.

Новый снимок Кардашян опубликовала на своей странице в Instagram.

На селфи Ким скорее всего лежит на кровати и демонстрирует пышную грудь в облегающем крохотном нижнем белье, пишет 24tv.

ФОТО: Vida Press

"Настроение в понедельник", – прокомментировала свой снимок звезда.

Не все Интернет-юзеры позитивно отреагировали на откровенное фото Кардашян. Кое-кто даже сравнил фотографию Ким с порно.

"Замужем и с детьми, разве так можно?", "Она пробует все, чтобы привлечь внимание. Даже использует своих детей для этого", – комментируют фото пользователи.

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