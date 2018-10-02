«Лимфа скукоживается»: народ поражен заявлением 56-летней Екатерины Андреевой

Ведущая главной новостной передачи в России регулярно делится с подписчиками секретами красоты и вечной молодости. «Прислушаемся к биению сердца, оценим свое состояние, вспомним, что Моцарт целебен для здоровья, а тяжелый рок заставляет кровь и лимфу скукоживаться в непонятные козюльные узлы», – уверяет Андреева.

Правда, значения фразы «козюльные узлы» точно установить не удалось – в российской медицине нет термина. Но Кате по карману лучшие зарубежные эскулапы и клиники, возможно, это там она набралась мудрости заморской, пишут Dni.

«Молодым кажется, что энергия им не нужна. А когда становится нужна, то уже поздновато пить "Боржоми", если почки отказали. Поэтому надо слушать классику, ходить на эти концерты надо с младых лет», – считает Андреева. Хотя сама, судя по фотографиям в ее ленте, то в ресторане, то в спортзале, то в частном самолете, то на горных лыжах, то под водой с аквалангом...

Даже интересно, когда она успевает работать, будучи одной из самых высокооплачиваемых сотрудниц Первого канала.