«Лимфа скукоживается»: народ поражен заявлением 56-летней Екатерины Андреевой

Звезде программы «Время» на Первом канале Екатерине Андреевой скоро стукнет 57. Она, правда, уверяет, что моложе на самом деле, ну да не о том речь. Важнее, что она выглядит и скачет как горная лань. Листаешь ее страницу в Instagram и диву даешься – сегодня она в монастыре, завтра – на озере, потом – на яхте.
Ведущая главной новостной передачи в России регулярно делится с подписчиками секретами красоты и вечной молодости. «Прислушаемся к биению сердца, оценим свое состояние, вспомним, что Моцарт целебен для здоровья, а тяжелый рок заставляет кровь и лимфу скукоживаться в непонятные козюльные узлы», – уверяет Андреева.
Правда, значения фразы «козюльные узлы» точно установить не удалось – в российской медицине нет термина. Но Кате по карману лучшие зарубежные эскулапы и клиники, возможно, это там она набралась мудрости заморской, пишут Dni.
«Молодым кажется, что энергия им не нужна. А когда становится нужна, то уже поздновато пить "Боржоми", если почки отказали. Поэтому надо слушать классику, ходить на эти концерты надо с младых лет», – считает Андреева. Хотя сама, судя по фотографиям в ее ленте, то в ресторане, то в спортзале, то в частном самолете, то на горных лыжах, то под водой с аквалангом...
Даже интересно, когда она успевает работать, будучи одной из самых высокооплачиваемых сотрудниц Первого канала.
«Я открою вам еще один секрет молодости: звуки влияют на воду, а мы все на 90% состоим из воды.И если от крика клетка скукожилась, то от ноты Моцарта и других великих разгладилась и налилась силой», – заключила ведущая.