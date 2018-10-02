Ведущий, отработавший на «Русском Радио» более 20 лет, покинул эфир

Но эту радостную новость омрачила другая весть. Закрылась программа по заявкам «Связи» и Олег Исмикеев больше не работает на «Русском Радио». Напомним, что он проработал в эфире радиостанции чуть более 20 лет, со дня ее основания - 1 мая 1998 года.