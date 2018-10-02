Ведущий, отработавший на «Русском Радио» более 20 лет, покинул эфир
2 октября 2018, 14:47
На днях стало известно об открытии новой развлекательной информационно-музыкальной программы «Добрый вечер!» на «Русском Радио», которая уже с 1 октября с 16:00 до 18:00 по рабочим дням выходит в эфир радиостанции. Ведут программу Илья Нартов и Галина Вернохаева.
Но эту радостную новость омрачила другая весть. Закрылась программа по заявкам «Связи» и Олег Исмикеев больше не работает на «Русском Радио». Напомним, что он проработал в эфире радиостанции чуть более 20 лет, со дня ее основания - 1 мая 1998 года.