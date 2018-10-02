Причина смерти Шарля Азнавура стала загадкой для полиции

Шарль Азнавур скончался в ночь на понедельник, 1 октября, на вилле L'aigo claro в деревеньке Мурьес на юге Франции. Как пишет "МК",разные СМИ называли разные причины смерти. Так, Le Parisien сообщило, что Азнавур скончался во сне. Gala — что у певца случился сердечный приступ в ванной.

По словам прокурора города Тараскона Патрика Дежардена, криминальные причины смерти Шарля Азнавура полиция исключает. Тем не менее, поскольку «обстоятельства смерти точно не известны», во вторник в Ниме будет произведено вскрытие тела певца — с целью установления причины его ухода из жизни.

В окружении шансонье Шарля Азнавура рассказали в беседе с Le Parisien о его последних днях. По словам давнего друга и издателя Азнавура Жерара Даву, свой последний день артист провел за работой над книгой, пишет "Газета.ру".

«В воскресенье Шарль допоздна писал. Он работал над своей четвертой книгой воспоминаний. Говорил мне, что это будет последняя», — делится Даву.