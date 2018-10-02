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«Время не щадит»: изменившийся Кончаловский на фото с Высоцкой расстроил фанатов

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Юлия Высоцкая с мужем

ФОТО: Instagram

Поклонники обсуждают новое семейное фото звездных супругов, передает Eg.ru.

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский женаты уже двадцать лет. Актриса не забывает показывать в соцсетях совместные фото пары, а ее подписчики, в свою очередь, продолжают удивляться счастью супругов.

Правда, последняя фотография на странице артистки в Instagram расстроила многих фанатов, отметивших, что Андрей Сергеевич выглядит заметно постаревшим. О чем поклонники немедленно сообщили в комментариях к снимку, на котором супруги позируют перед камерой в объятиях друг друга.

«Постарел так муж, очень жаль, время никого не щадит», «Берегите каждую минуту своего счастья!», «Годы берут свое», «Какой уже старенький», «Она некрасива, старость, вот о чем речь», «Старыми бывают нелюбимые мужчины, а любимые даже в возрасте молоды, тем более такой уникальный, как он!» – рассуждают пользователи.

Напомним, Юлия Высоцкая младше своего избранника на 36 лет. В августе этого года актрисе исполнилось 45 лет, Кончаловский же отметил свое 81-летие.

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