«Мучился месяц»: названа причина смерти Романа Карцева

Подробности о том, как в последнее время чувствовал себя артист, раскрыл сын Карцева Павел Кассинский. Он рассказал, что около двух месяцев назад у отца случился инсульт.

«Вроде бы чуть-чуть откачали. Начал ходить. Потом пошел инфаркт и что-то типа пневмонии. Заражение очень сильное. Три недели держали в искусственной коме. Старались, боролись. Ну что – 79 лет…» – цитируют Кассинского «Известия».

От близкого к семье актера источника стало известно, что Роман Карцев скончался от остановки сердца, передает РИА ФАН. Уточнила некоторые обстоятельства смерти и внучка артиста Вероника. «Да, это правда… Болел он некоторое время», – приводит слова родственницы телеканал «360». Она добавила, что ее знаменитый дед умер примерно в 09:00.

Писатель-сатирик, телеведущий Михаил Жванецкий шокирован известием о смерти друга. По его словам, артист болел давно, а теперь его мучения закончились.

Писатель отметил, что ему сложно подобрать слова. «Рома был мне как брат, а сегодня я остался один. Да, я знал, что он был болен, но ведь… "Не жив" – это совсем другое… Очень тяжело, очень больно», – цитирует Жванецкого ТАСС.