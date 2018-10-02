Вт, 2.10.2018
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Группа «Сплин» уже на этой неделе в Таллинне! Приготовьтесь жевать свой орбит без сахара

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ФОТО: Промо

В программу The best войдут лучшие песни из разных альбомов, начиная с «Пыльной были» и заканчивая «Ключом к шифру».

За годы музыкальной карьеры группа выпустила 14 альбомов. Их песни любят за особую лирику и характерную атмосферу. «Выхода нет», «Орбит без сахара», «Линия жизни», «Романс», «Прочь из моей головы» - эти и многие другие хиты сразу же после выхода занимали верхние строчки музыкальных чартов.

С такой программой группа 'Сплин' выступает в Таллинне впервые. Только хиты, только the best - все избранное и лучшее.

Билеты в продаже на сайте mjproduction.ee.

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