Группа «Сплин» уже на этой неделе в Таллинне! Приготовьтесь жевать свой орбит без сахара

За годы музыкальной карьеры группа выпустила 14 альбомов. Их песни любят за особую лирику и характерную атмосферу. «Выхода нет», «Орбит без сахара», «Линия жизни», «Романс», «Прочь из моей головы» - эти и многие другие хиты сразу же после выхода занимали верхние строчки музыкальных чартов.