Впервые в Эстонии! Романтики из Лос-Анджелеса The Neighbourhood

The Neighbourhood были созданы в 2011 году, но первый полноценный альбом “I Love You” был записан только спустя два года. Он дебютировал под номером 39 в чарте альбомов Billboard 200, но уже через несколько месяцев песня “Sweater Weather” получила ошеломляющую популярность и возглавила чарты. Участники коллектива - друзья детства, все они учились или жили по-соседству. Для своего названия группа выбрала британский вариант написания слова “neighbourhood”, так как американский вариант был уже занят.

Музыку The Neighbourhood трудно однозначно отнести к какому-либо стилю. Ее можно назвать Dark-pop или Indie rock,тяготеющий к поп-музыке. Это смесь indie, pop, hip-hop, r'n'b и альтернативных гитарных мелодий. Журнал Rolling Stone называет группу “очень атмосферной” и “меланхоличной”, отмечая при этом эмоциональность и экспрессивность музыкантов. Фронтмен The Neighbourhood Джесси Разерфорд невероятно харизматичен. Его часто называют воплощением Курта Кобейна 2010-х. Помимо прочего, группа отличается продуманным и очень концептуальным визуальным стилем. Черно-белый мотив фотографий и видео клипов, в своем роде, стал их визитной карточкой.

The Neighbourhood ФОТО: Промо

Тексты песен The Neighbourhood наполнены экзистенциальными мотивами. В них затрагиваются очень личные темы - людские страхи и слабости, любовь и потеря близких, успех и зависть, навязчивые идеи. Однако, все это подано в расслабленной манере, без надрыва. Разерфорд открыто говорит о личных и интимных вещах. Он буквально выплескивает собственные эмоции на бумагу, после чего преобразовывает сокровенные строчки в стихи и аккорды. Эта откровенность, во многом, и “подкупила” миллионы фанатов по всему миру.