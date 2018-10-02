На предсмертном фото Азнавура фанатов потряс внешний вид Бельмондо

В Сети появился последний снимок ушедшего из жизни французского маэстро Шарля Азнавура. Рядом с шансонье запечатлен 85-летний актер Жан-Поль Бельмондо.

Напомним, легендарный артист Шарль Азнавур скончался у себя дома на 95-ом году жизни 1 октября. Накануне смерти буквально за день маэстро поделился в Instagram трогательной фотографией. Этот снимок стал последним в его жизни. На черно-белой фотографии шансонье и известный актер Жана-Поль Бельмондо улыбаются в камеру.

«Мой друг навсегда Жан-Поль», — подписал снимок Азнавур.

Пользователи Сети оставляют под последней прижизненной фотографией великого шансонье свои соболезнования. «Покойтесь с миром, маэстро. Спасибо вам за все», «Он был не только великолепным певцом, но и замечательным, душевным отцом. По-настоящему великий человек», «Огромный талант, вечно пылающая звезда», «Ваш дар не умрет никогда», - пишут поклонники.