На предсмертном фото Азнавура фанатов потряс внешний вид Бельмондо

О кончине ШарляАзнавура стало известно 1 октября. Знаменитому шансонье было 94 года.
В Сети появился последний снимок ушедшего из жизни французского маэстро Шарля Азнавура. Рядом с шансонье запечатлен 85-летний актер Жан-Поль Бельмондо.
Напомним, легендарный артист Шарль Азнавур скончался у себя дома на 95-ом году жизни 1 октября. Накануне смерти буквально за день маэстро поделился в Instagram трогательной фотографией. Этот снимок стал последним в его жизни. На черно-белой фотографии шансонье и известный актер Жана-Поль Бельмондо улыбаются в камеру.
«Мой друг навсегда Жан-Поль», — подписал снимок Азнавур.
Пользователи Сети оставляют под последней прижизненной фотографией великого шансонье свои соболезнования. «Покойтесь с миром, маэстро. Спасибо вам за все», «Он был не только великолепным певцом, но и замечательным, душевным отцом. По-настоящему великий человек», «Огромный талант, вечно пылающая звезда», «Ваш дар не умрет никогда», - пишут поклонники.
Некоторые же обратили внимание на то, что Жан-Поль Бельмондо в сравнении с Азнавуром, которого он младше почти на десять лет, выглядит немощным стариком. По мнению поклонников актер в последнее время заметно сдал свои позиции и многие опасаются, что дни знаменитого «Профессионала» сочтены, пишет TopNews.