Стаканчики вместо объективов: обворованная студия Kanal 2 утром выглядела печально (ГАЛЕРЕЯ)

Воры проникли в студию Kanal 2, находящуюся в центре Таллинна на улице Маакри, под покровом ночи, и вынесли дорогую телевизионную технику.

По данным портала Elu24, были украдены два экрана и объективы с трех видеокамер. Предположительный ущерб оценивается в 10 тысяч евро.

Исполнительный продюсер Kanal 2 Каспар Кальяс прокомментировал BNS, что поскольку украденная техника специфична, а для ее использования требуются особые навыки и опыт, преступники точно знали, за чем они пришли.

Каспар Кальяс также добавил, что хотя украденную технику удалось довольно быстро заменить, утренняя программа «Hommik!» в эфир вышла с опозданием. «Более поздние передачи канала транслируются вовремя», – сказал исполнительный продюсер Kanal 2.

Каспар Кальяс также добавил, что хотя украденную технику удалось довольно быстро заменить, утренняя программа «Hommik!» в эфир вышла с опозданием. «Более поздние передачи канала транслируются вовремя», – сказал он.

Полиция начала уголовное производство по расследованию инцидента. Если вы заметили подозрительное движение на улице Маакри минувшей ночью, сообщите об этом полиции или телеканалу.