Вт, 2.10.2018
Эти фотографии способны шокировать и удивить: как все эти годы живет популярный эстонский телеканал СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Жизнь
  • Стаканчики вместо объективов: обворованная студия Kanal 2 утром выглядела печально (ГАЛЕРЕЯ)

Стаканчики вместо объективов: обворованная студия Kanal 2 утром выглядела печально (ГАЛЕРЕЯ)

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

В понедельник, 1 октября, самый главный эстонский канал страны – Kanal 2 – отметил свой 25-день рождения. А следующей после праздника ночью телеканал обокрали, из-за чего утреннее шоу вышло в эфир с получасовым опозданием.

Воры проникли в студию Kanal 2, находящуюся в центре Таллинна на улице Маакри, под покровом ночи, и вынесли дорогую телевизионную технику.

По данным портала Elu24, были украдены два экрана и объективы с трех видеокамер. Предположительный ущерб оценивается в 10 тысяч евро.

Исполнительный продюсер Kanal 2 Каспар Кальяс прокомментировал BNS, что поскольку украденная техника специфична, а для ее использования требуются особые навыки и опыт, преступники точно знали, за чем они пришли.

Каспар Кальяс также добавил, что хотя украденную технику удалось довольно быстро заменить, утренняя программа «Hommik!» в эфир вышла с опозданием. «Более поздние передачи канала транслируются вовремя», – сказал исполнительный продюсер Kanal 2.

Каспар Кальяс также добавил, что хотя украденную технику удалось довольно быстро заменить, утренняя программа «Hommik!» в эфир вышла с опозданием. «Более поздние передачи канала транслируются вовремя», – сказал он.

Полиция начала уголовное производство по расследованию инцидента. Если вы заметили подозрительное движение на улице Маакри минувшей ночью, сообщите об этом полиции или телеканалу.

Смотрите снимки нашего фотокорреспондента! 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ