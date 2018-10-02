Задача для начинающих школьников поставила Cеть в тупик
2 октября 2018, 11:15
Сеть поставила в тупик математическая задача про кота, стол и черепаху для учеников начальной школы в Китае. Первоклашкам нужно вычислить высоту стола. Ролик с решением задачки уже посмотрели более 230 тысяч раз и прокомментировали более 600 пользователей, пишет Сегодня.
Автор видео на YouTube предложил два способа решения головоломки. Первое — составить уравнение и потом "сократить" животных. Второе — наложить столы друг на друга, после чего опять же "сократить" котов и черепах. В любом случае получается, что высота стола составляет 150 сантиметров.