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Задача для начинающих школьников поставила Cеть в тупик

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Школа. Иллюстративный снимок.

ФОТО: SCANPIX

Сеть поставила в тупик математическая задача про кота, стол и черепаху для учеников начальной школы в Китае. Первоклашкам нужно вычислить высоту стола. Ролик с решением задачки уже посмотрели более 230 тысяч раз и прокомментировали более 600 пользователей, пишет Сегодня.

Автор видео на YouTube предложил два способа решения головоломки. Первое — составить уравнение и потом "сократить" животных. Второе — наложить столы друг на друга, после чего опять же "сократить" котов и черепах. В любом случае получается, что высота стола составляет 150 сантиметров.

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