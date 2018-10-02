Задача для начинающих школьников поставила Cеть в тупик

Сеть поставила в тупик математическая задача про кота, стол и черепаху для учеников начальной школы в Китае. Первоклашкам нужно вычислить высоту стола. Ролик с решением задачки уже посмотрели более 230 тысяч раз и прокомментировали более 600 пользователей, пишет Сегодня.