Нимфа! 31-летняя эстонская красавица показала фото в абсолютно прозрачной блузке

Сейчас, смотря на улыбающуюся Хелен трудно представить, что несколько лет назад она боролась с тяжелой депрессией и страдала от домашнего насилия. Однако, судя по ее яркому профилю в Instagram, Адамсон начала новую счастливую главу в своей жизни.