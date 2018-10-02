Нимфа! 31-летняя эстонская красавица показала фото в абсолютно прозрачной блузке
2 октября 2018, 10:59
Эстонская певица Хелен Адамсон постоянно радует своих поклонников свежими фотографиями, а иногда среди них попадаются и очень откровенные кадры.
Сейчас, смотря на улыбающуюся Хелен трудно представить, что несколько лет назад она боролась с тяжелой депрессией и страдала от домашнего насилия. Однако, судя по ее яркому профилю в Instagram, Адамсон начала новую счастливую главу в своей жизни.
Вы только взгляните на этот летний кадр!