Трагедия на Рублевке: домработница отравила беременную Алену Кравец

Вероника Ильина три года работала прислугой в семье живущей на престижной рублевке семье Кравец. Она втерлась в доверие настолько, что соблазнила богатого мужа Алены. "Это был настоящий роман. Я сразу влюбилась в этого человека, как только его увидела. Наши встречи были неоднократны", – заверила Вероника.

В итоге она забеременела. "Был подписан документ, что я не имею права разглашать эту информацию публично. Он заплатил мне за молчание миллион", – заявила Ильина.

Понятное дело, что Алена мешала служанке. И поэтому, видимо, Вероника решила избавиться от красивой соперницы, чтобы занять ее место рядом с миллионером. Как говорит Алена, бывшая домработница постоянно что-то подмешивала ей в чай. "Я признаюсь в одном моменте. Я это не афишировала. У меня радости не было предела, когда узнала, что беременна. Мы ждали ребеночка. Я не могла ничего понять, почему я все лето плохо себя чувствую. Я просила ее принести чай, еще что-то. Меня то тошнило, то в сон клонило", – отметила Кравец.

С уже теперь бывшей домработницей Кравец встретилась в студии программы Первого канала "На самом деле". "Я из-за тебя ребенка потеряла, стерва! Из-за того, что ты мотала мне нервы!" – кричала в припадке гнева Алена.