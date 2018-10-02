Вот это я понимаю, КВН Эстонии! Участница обнажилась перед полным залом (горячая галерея)

В воскресенье, 30 сентября, в Центре русской культуры в Таллинне прошел первый полуфинал Высшей лиги КВН Эстонии!
Своими шутками в этот вечер зрителей радовали команды «На сцене» и «Зажигалка» из Таллинна, «Милая Сборная» из Санкт-Петербурга, «Будем дружить семьями» из Москвы, а также неожиданный гость игры - команда «Женатики» из Киева. Украшением игры стал любимый зрителями конкурс «СТЭМ со звездой», где сияли не только известные люди Таллинна, но и зарубежные звезды. В зале был аншлаг!
Первый полуфинал завершился со следующим результатом:
Женатики (Киев) - 16,43
На сцене (Таллинн) - 15,43
Будем дружить семьями (Москва) - 15, 29
Милая сборная (Санкт-Петербург) - 15,14
Зажигалка (Таллинн) - 15
Второй полуфинал уже 20 октября! Следите за новостями и смотрите галерею вверху новости! Это было очень ярко.