Вот это я понимаю, КВН Эстонии! Участница обнажилась перед полным залом (горячая галерея)

Своими шутками в этот вечер зрителей радовали команды «На сцене» и «Зажигалка» из Таллинна, «Милая Сборная» из Санкт-Петербурга, «Будем дружить семьями» из Москвы, а также неожиданный гость игры - команда «Женатики» из Киева. Украшением игры стал любимый зрителями конкурс «СТЭМ со звездой», где сияли не только известные люди Таллинна, но и зарубежные звезды. В зале был аншлаг!