Шарль Азнавур считается одним из главных французских исполнителей ХХ века. За свою карьеру он сочинил и записал более 1300 песен, а его диски разошлись общим тиражом более 180 млн экземпляров. Кроме того, он сыграл более 60 ролей в кино, передает Lifter.com.ua.

Шарль Азнавур был очень популярен на просторах бывшего СССР; на его официальном сайте есть 4 языка: французский, английский, армянский и русский. А ближайший концерт мэтра должен был состояться в Киеве 20 октября…

Вот его девять самых мудрых цитат:

«Сегодня очень быстро можно стать звездой, А если очень повезет, то и актером. Потом — кто знает? — если повезет еще, то станешь и артистом. А там, глядишь, появится талант».

«Знакомый, рекомендующий приобрести 35 книг, “которые непременно должен прочитать каждый”, пытается навязать вам всего лишь пачку листов бумаги, и не больше».

«Человек, обладающий врожденной сообразительностью, цепкостью ума, но лишенный возможности общаться с толковыми учителями и образованными людьми, представителями высокой культуры, способствующими пробуждению тяги к знаниям, остается полностью предоставленным самому себе и плывет по течению, так как у него нет никаких ориентиров в жизни и отсутствует стимул к дальнейшему росту и обучению».

«Быть тем, кто ты есть, проще, чем притворяться кем-то другим».

«Каждый получает собственный опыт, который является для него единственно верной школой».

«Конечно, я знаю себе цену, но я также знаю и свои недостатки, и я никогда не считал, что обладаю исключительными умственными способностями. Скажем так: у меня есть все, что мне нужно».

«Я люблю посмеяться, но не над всем; я прощаю банальность, но не вульгарность; люблю узнавать новое, знакомиться с новыми людьми и религиями, но что я люблю больше всего, так это удивлять себя самого больше, чем других».

«Молодость — это такое своеобразное отношение к жизни, это то, как ты говоришь и какие слова используешь. И когда утрачиваешь молодой взгляд, быстрые движения и забываешь лексикон ребенка, когда происходящие с тобой изменения становятся необратимыми, то вскоре превращаешься в человека, которого в народе называют старым хрычом».

«Я не боюсь смерти, я просто счастлив жить, видеть, слышать, чувствовать, наслаждаться окружающим миром. Видите, какой я расчетливый!

Я не прошу, подобно Фаусту, вернуть мне молодость. Мне бы хотелось просто оставаться таким, какой я есть. Я бы охотно согласился и дальше терпеть все те неудобства, которые причиняет мне мой возраст.