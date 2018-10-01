Эксклюзивная галерея Limon.ee: сексуальные девушки в Мюнхене на празднике пива сводят с ума

Народные гулянья на то и народные, чтобы проходить во всём мире, с примерно одинаковым размахом и мало отличаться друг от друга. Но всё же, существует истинный король подобных мероприятий, и имя ему Oktoberfest или по-баварски Wiesn. Это самый массовый фестиваль пива за всю историю, а также гордость города Мюнхена, пишет Vectorme.ru.

Если вкратце, то всё больше, чем отлично. Такого обилия еды, полной холестерина, вы не найдёте ни в одной стране мира, но всё это так вкусно, что советуем забыть на время о вашем здоровом образе жизни. Классическое угощение на «Октоберфест» – это кружка пива, курица, поджаренная на вертеле и солёный бретцель – классический немецкий крендель, рецепт которого известен баварским хлебопекарням с 13 века. Помимо этого, не лишним будет попробовать сосиски, мясо на гриле, свиной окорок, запеченную на палочке рыбу, картофельный салат и прочее великолепие. Отдельного упоминания заслуживают сладости, в частности баварские пряники «Lebkuchen» – в форме сердца, на лентах и расписанные разноцветной глазурью. Яблоки в карамели, засахаренные фрукты и орехи, шоколад всех видов и сортов… На «Октоберфест» чревоугодие явно не считается грехом.