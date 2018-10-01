Ух, какая! Меньшова в короткой юбке поразила стройными ногами

Юлия Меньшова поддалась веянию моды и обнародовала несколько фотографий из 90-х. Поклонники пришли в восторг, передает Дни.ру.
Сейчас среди знаменитостей модно выставлять на всеобщее обозрение старые фотографии, сделанные в далекие 90-е. Такие снимки пользуются высоким спросом у поклонников, они любят обсуждать и сравнивать, в лучшую или худшую сторону изменилась та или иная знаменитость.
Дошла очередь и до популярной ведущей, актрисы Юлии Меньшовой. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram артистка опубликовала несколько фотографий, причем многие из них выполнены в монохроме. "... Эх, ладно, и я тоже...", – написала Меньшова.
Ранее артистка переполошила поклонников, опубликовав фотографию, сделанную во время УЗИ. При этом ее лицо буквально светилось от счастья. Самое интересное, что рядом с ней был запечатлен вовсе не муж, актер Игорь Гордин, а другой мужчина.
Юлия Меньшова успокоила фанатов, объяснив, что фотография была сделана во время съемок. Дело в том, что актриса участвует в продолжении фильма "Между нами, девочками".