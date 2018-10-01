Пн, 1.10.2018
В Нарву Гречку завезли! Эпатажная российская певица удивила своей непосредственностью (ГАЛЕРЕЯ) СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Ух, какая! Меньшова в короткой юбке поразила стройными ногами

Ух, какая! Меньшова в короткой юбке поразила стройными ногами

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Юлия Меньшова.

ФОТО: Ruslan Krivobok / RIA Novosti

Юлия Меньшова поддалась веянию моды и обнародовала несколько фотографий из 90-х. Поклонники пришли в восторг, передает Дни.ру.

Сейчас среди знаменитостей модно выставлять на всеобщее обозрение старые фотографии, сделанные в далекие 90-е. Такие снимки пользуются высоким спросом у поклонников, они любят обсуждать и сравнивать, в лучшую или худшую сторону изменилась та или иная знаменитость.

Дошла очередь и до популярной ведущей, актрисы Юлии Меньшовой. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram артистка опубликовала несколько фотографий, причем многие из них выполнены в монохроме. "... Эх, ладно, и я тоже...", – написала Меньшова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Юлия Меньшова (@juliavmenshova) on

Ранее артистка переполошила поклонников, опубликовав фотографию, сделанную во время УЗИ. При этом ее лицо буквально светилось от счастья. Самое интересное, что рядом с ней был запечатлен вовсе не муж, актер Игорь Гордин, а другой мужчина.

Юлия Меньшова успокоила фанатов, объяснив, что фотография была сделана во время съемок. Дело в том, что актриса участвует в продолжении фильма "Между нами, девочками".

Читать также

Актуально

НАВЕРХ