«Аэрофлот» назовет один из самолетов в честь Иосифа Кобзона

Имя "Иосиф Кобзон" будет носить среднемагистральный лайнер Boeing 737-800 с бортовым номером VQ-BHU. Он запланирован к поставке "Аэрофлоту" в декабре этого года и будет сразу же введен в эксплуатацию, отметили в компании. Воздушное судно предназначено для обслуживания как внутрироссийских, так и международных линий авиакомпании, пишет Mixnews.lv .

"Иосиф Кобзон - великий певец и незаурядный человек, которого Аэрофлот может с полным основанием назвать своим другом. На его песнях воспитана вся наша страна, в том числе несколько поколений советских и российских авиаторов. Считаем своим долгом, чтобы имя Кобзона продолжило высокий полет на борту нашего авиалайнера, вновь и вновь появляясь в самых разных городах России и мира", — прокомментировал гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев, слова которого приводятся в сообщении.