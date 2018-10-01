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«Аэрофлот» назовет один из самолетов в честь Иосифа Кобзона

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Иосиф Кобзон

ФОТО: SCANPIX

Российская авиакомпания "Аэрофлот" присвоит имя Иосифа Кобзона одному из своих новых самолетов, сообщает компания.

Имя "Иосиф Кобзон" будет носить среднемагистральный лайнер Boeing 737-800 с бортовым номером VQ-BHU. Он запланирован к поставке "Аэрофлоту" в декабре этого года и будет сразу же введен в эксплуатацию, отметили в компании. Воздушное судно предназначено для обслуживания как внутрироссийских, так и международных линий авиакомпании, пишет Mixnews.lv.

"Иосиф Кобзон - великий певец и незаурядный человек, которого Аэрофлот может с полным основанием назвать своим другом. На его песнях воспитана вся наша страна, в том числе несколько поколений советских и российских авиаторов. Считаем своим долгом, чтобы имя Кобзона продолжило высокий полет на борту нашего авиалайнера, вновь и вновь появляясь в самых разных городах России и мира", — прокомментировал гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев, слова которого приводятся в сообщении.

Народный артист СССР и депутат Госдумы Иосиф Кобзон умер 30 августа на 81-м году жизни.

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