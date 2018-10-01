Галерея: платье, напоминающее обивку ретро-дивана, не украсило Еву Лонгорию

30 сентября в Париже состоялся показ L'Oreal. Бьюти-марка устраивает шоу ежегодно, ангажируя на него звездных моделей.

В этом году дефилировали Ева Лонгория, Винни Харлоу, Искра Лоуренс, Эль Фаннинг и многие другие знаменитости. Подиум был выстроен прямо на берегу Сенны в центре французской столицы. Визажисты L'Oreal создали для каждой участниц эффектный макияж, а наряды предоставили марки Balmain, Isabel Marant, Miu Miu, Off-White, Pierre Hardy и Elie Saab. Отдельно мы бы хотели остановится на аутфите, который продемонстрировала амбассадор L'Oreal Ева Лонгория.