Пн, 1.10.2018
В Таллинне парень выбежал из машины в ливень и совершил поступок, на который другие не решились СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Галерея: платье, напоминающее обивку ретро-дивана, не украсило Еву Лонгорию

Галерея: платье, напоминающее обивку ретро-дивана, не украсило Еву Лонгорию

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

После рождения первенца 43-летняя Ева Лонгория не стала устраивать себе длительный декретный отпуск. Уже через три недели молодая мама впервые вышла в свет, затем вернулась и к работе. На днях актриса приняла участие в модном показе, пишет Woman.

30 сентября в Париже состоялся показ L'Oreal. Бьюти-марка устраивает шоу ежегодно, ангажируя на него звездных моделей.

В этом году дефилировали Ева Лонгория, Винни Харлоу, Искра Лоуренс, Эль Фаннинг и многие другие знаменитости. Подиум был выстроен прямо на берегу Сенны в центре французской столицы. Визажисты L'Oreal создали для каждой участниц эффектный макияж, а наряды предоставили марки Balmain, Isabel Marant, Miu Miu, Off-White, Pierre Hardy и Elie Saab. Отдельно мы бы хотели остановится на аутфите, который продемонстрировала амбассадор L'Oreal Ева Лонгория.

Для актрисы, в июне родившей сына, было выбрано мини со шлейфом и цветочным принтом. Будем честны, на Лонгории наряд смотрелся не лучшим образом: в нем знаменитость смотрелась непривычно крупной. Стилисты, выбравшие вещь свободного кроя, наверняка хотели замаскировать еще неидеальный живот Евы, но добились прямо противоположного эффекта.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ