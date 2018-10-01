Siri помогла открыть iPhone без пароля

Чтобы получить доступ к личным данным пользователя, нужно знать номер жертвы и иметь на руках его смартфон. Затем нужно активировать службу VoiceOver с помощью Siri, а потом сделать дозвон на телефон. Если сбросить звонок сообщением, то можно попасть в контактную книгу и посмотреть на номера и имена, находящиеся в ней.