Пн, 1.10.2018
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Siri помогла открыть iPhone без пароля ВИДЕО!

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iPhone XS and XS Max.

ФОТО: Stephen Lam / REUTERS

С помощью нехитрого способа злоумышленники могут узнать, какие люди есть в вашей контактной книге.

Пользователь iOS 12 показал на видео, как с помощью голосового помощника ему удалось открыть защищённый паролем iPhone.

Чтобы получить доступ к личным данным пользователя, нужно знать номер жертвы и иметь на руках его смартфон. Затем нужно активировать службу VoiceOver с помощью Siri, а потом сделать дозвон на телефон. Если сбросить звонок сообщением, то можно попасть в контактную книгу и посмотреть на номера и имена, находящиеся в ней.

Судя по всему, такой взлом возможен благодаря багу в iOS 12. Напомним, что операционная система для iPhone вышла 17 сентября. Менее чем через две недели для неё уже выпустили джейлбрейк.

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