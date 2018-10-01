18-летняя красотка из Таллинна добилась того, что до нее никто не смог

Девушка уже почти 90 дней провела на скандальном проекте «Дом-2». Для Эстонии это рекорд. Обычно наши участники проводят там лишь несколько дней или неделю, а потом выбывают в ходе голосования.

По знаку Зодиака Милена - Водолей, родилась 11 февраля 2000 года. Практически сразу после совершеннолетия девушка отправилась покорять проект ведущих Бузовой, Бородиной и Орловой.

ФОТО: dom2.ru

В личном блоге участницы на сайте телепроекта много злых комментариев, где девушку критикуют за каждый ее шаг. Но редко встречаются и добрые комментарии, в которых Милену называют смелой и умной.