Певица Марина Хлебникова нашла в квартире труп первого мужа

Известно, что артистка нашла бездыханное тело 51-летнего мужчины в двухуровневой квартире на ул. Ратная. Надвижимость находится в Северном Бутово.

По предварительной информации, на компьютере была найдена предсмертная записка. Источник в правоохранительных органах сообщил, что настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего, передает агентство городских новостей «Москва».

Информация о страшной находке поступила в полицию поздним вечером 30 сентября. Тело первого мужа Хлебниковой мужчины доставили в морг.