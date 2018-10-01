Дочь Марии Порошиной и Гоши Куценко закрутила роман с режиссером

Полина встречается с Яном Яновским. 22-летняя актриса познакомилась с парнем в компании общих друзей. Как стало известно, Гоша Куценко и Мария Порошина уже успели узнать бойфренда дочери, пишет Starhit.
Личная жизнь кипит не только у звезды сериала «Челночницы», которая летом пережила развод с супругом Ильей Древновым. Пока мать ждет своего пятого ребенка от некоего иностранца – как сама говорит, ее 22-летняя дочь Полина тоже активно строит отношения. Сердце девушки покорил 27-летний осетинский актер и режиссер.
«Парня Полины зовут Ян Яновский, – рассказывают в окружении пары. – Он с Кавказа перебрался в столицу, окончил здесь режиссерский факультет Щепки. Кстати, первый спектакль поставил в родном городе Цхинвале. Ребята познакомились через общих приятелей, оба вращаются в одной тусовке и сразу понравились друг другу».
Избранник Куценко уже знаком с ее знаменитыми родителями. Мария и Гоша одобряют выбор дочери.
«Недавно Полина вместе с семьей и Яном ездили отдыхать в Италию, – делятся знакомые влюбленных. – Яновский отлично ладит с ее младшими сестричками. Вообще, молодые люди обожают путешествовать. Полина уже побывала на родине Яна, познакомилась с его родственниками и друзьями. Она произвела хорошее впечатление. Ян во всем поддерживает свою девушку. Когда ее пригласили стать ведущей аукциона благотворительного фонда «Шаг вместе», он искренне за нее радовался, во время мероприятия не отходил ни на шаг. А после церемонии зажгли на танцполе! Пока Полина и Ян о свадьбе не думают, оба погружены в работу. Думаю, когда созреют, мероприятие будет грандиозным...»