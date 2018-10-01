Дочь Марии Порошиной и Гоши Куценко закрутила роман с режиссером

Личная жизнь кипит не только у звезды сериала «Челночницы», которая летом пережила развод с супругом Ильей Древновым. Пока мать ждет своего пятого ребенка от некоего иностранца – как сама говорит, ее 22-летняя дочь Полина тоже активно строит отношения. Сердце девушки покорил 27-летний осетинский актер и режиссер.

«Недавно Полина вместе с семьей и Яном ездили отдыхать в Италию, – делятся знакомые влюбленных. – Яновский отлично ладит с ее младшими сестричками. Вообще, молодые люди обожают путешествовать. Полина уже побывала на родине Яна, познакомилась с его родственниками и друзьями. Она произвела хорошее впечатление. Ян во всем поддерживает свою девушку. Когда ее пригласили стать ведущей аукциона благотворительного фонда «Шаг вместе», он искренне за нее радовался, во время мероприятия не отходил ни на шаг. А после церемонии зажгли на танцполе! Пока Полина и Ян о свадьбе не думают, оба погружены в работу. Думаю, когда созреют, мероприятие будет грандиозным...»