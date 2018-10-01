Знаки Зодиака, которые поражают своей жестокостью

В жизни нам иногда встречаются очень жестокие люди. Иногда посмотришь: человек вроде хороший, но в определенной жизненной ситуации выясняется, что у него нет сердца и слово «жалость» ему незнакомо.

Жестокость, как и многие другие черты характера, бывает присуща определенным знакам Зодиака...

Скорпион

Представители этого знака Зодиака питаются отнюдь не только позитивными эмоциями, многие из них нуждаются и в негативе. Им очень интересна «темная сторона» жизни и иногда они не против и сами побыть воплощением сущего зла. Кроме того, они очень злопамятные и мстительные: пока Скорпион не устроит достойную «ответочку» своему обидчику, он не успокоится. При этом методы он выбирает порой самые жестокие.

Козерог

Козероги - холодные, расчетливые и порой даже бездушные, часто они неспособны на сочувствие. В то же время представители этого знака Зодиака склонны подавлять других с целью потешить свое самолюбие и как-то превознести себя над окружающими. В семье они часто проявляют себя как домашние тираны, неспособные идти на компромиссы.

Рак

Эмоциональная неустойчивость и уязвимость – причина всей жестокости представителей этого знака Зодиака. Раки могут долго копить обиду, а потом дать ей выход в виде импульсивных и очень жестоких слов и поступков. Причем обиды их могут носить как объективный характер, так и быть совершенно надуманными. Близким надо быть с ними осторожнее и стараться в критические моменты просто уступать.

Овен