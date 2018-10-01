Шесть лучших напитков при первых признаках простуды

Заболевшему человеку очень важно налегать на питье. Жидкость не дает инфекции задерживаться в полости рта и в желудке, и очищает клетки от отходов, образующихся в процессе борьбы организма с вирусами.

В частности, при первых симптомах недомогания полезно пить теплое молоко с минеральной водой - это одно из самых эффективных средств от першения в горле и кашля. Нужно смешать в равных количествах теплое молоко и подогретую щелочную минеральную воду, в случае сильного раздражения в горле можно добавить кусочек сливочного масла. Такой напиток облегчает болезненные ощущения, способствует отхождению мокроты.

Также специалисты рекомендуют при простуде пить напиток из шиповника, который снабдит организм большим количеством витамина С. Питье из шиповника дает мочегонный и желчегонный эффект.

Еще один напиток: клюквенно-брусничный морс. По словам экспертов, он проявляет мочегонное и противовоспалительное действие, а также обладает бактерицидным свойством. В тех случаях, когда человеку нужно быстро согреться, незаменимым окажется глинтвейн.

Кроме того, простудившимся может помочь и компот из сухофруктов. Сушеные фрукты сохраняют в себе огромное количество ценных микроэлементов, содержащихся в свежих, и отвар из сухофруктов станет прекрасным средством активизировать иммунную систему в борьбе с вирусами.