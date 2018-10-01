Пн, 1.10.2018
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  • В новом свете: в Сети появились редкие кадры Мэрилин Монро

В новом свете: в Сети появились редкие кадры Мэрилин Монро

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Marilyn Monroe.

ФОТО: HERITAGE AUCTIONS / CATERS NEWS / Caters News Agency

Эта фотосессия была сделала еще до мировой славы девушки.

История невзрачной 19-летней Нормы Джин Дохерти, которая превратилась в Мэрилин Монро, получила новое продолжение. В Сети появились кадры, возможно, ее первой фотосессии.

В 1946 году фотограф Ричард К. Миллер снимал будущую звезду. Тогда он еще не знал, что его модель Норма Джин Дохерти станет одной из самых известных женщин в мире. Об этом говорится на сайте Boredpanda.

Уже позже Ричард так прокомментировал фотосессию с тогда брюнеткой Нормой: «Она была просто сладкой, привлекательной девушкой с большими амбициями».

Фото смотрите ЗДЕСЬ!

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