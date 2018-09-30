Самый талантливый эстонец пострадал по вине пьяных людей

10 июля 2017 года Велло Вахер выступал на спортивном празднике в Пярну, где помимо него было много знаменитых спортсменов.

Во время выступления на сцену к Велло поднялись четыре незнакомца из толпы зевак для выполнения простого трюка - две девушки и два молодых человека.

"Был спортивный праздник", - объясняет Велло и добавляет, что один из молодых людей точно был пьян и обстоятельства сложились не лучшим образом.

ФОТО: SANDER ILVEST / PM/SCANPIX BALTICS

"Они выполнили три трюка, затем нужно было подсадить меня на плечи и поднять невысоко, однако не удержали и я упал. От головы до копчика меня пронзила ужасная боль", - объяснил Велло.

В больнице выяснилось, что пострадал один позвоночный диск, второй - сломан, а также повреждена связка. Врачи прописали Велло постельный режим и порекомендовали провести операцию.

Для Велло это стало большим ударом. "Первая мысль была - только бы выжить. Было очень тяжело", - признается он.

Обсудив с врачом операцию, мужчина спросил, сможет ли он после нее, например, закинуть ноги за шею. «Мы долго говорили, он сказал, что если я не хочу этой операции, то смысла делать ее нет». Однако, после процедуры, уже через месяц мужчина смог пойти на первую тренировку.