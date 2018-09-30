Самый талантливый эстонец пострадал по вине пьяных людей

55-летний акробат Велло Вахер не так давно прославился на весь мир благодаря участию в шоу America's Got Talent. На днях он посетил передачу "Утро с Ану", в эфире которой рассказал о случае, который произошел в 2017 году.
10 июля 2017 года Велло Вахер выступал на спортивном празднике в Пярну, где помимо него было много знаменитых спортсменов.
Во время выступления на сцену к Велло поднялись четыре незнакомца из толпы зевак для выполнения простого трюка - две девушки и два молодых человека.
"Был спортивный праздник", - объясняет Велло и добавляет, что один из молодых людей точно был пьян и обстоятельства сложились не лучшим образом.
"Они выполнили три трюка, затем нужно было подсадить меня на плечи и поднять невысоко, однако не удержали и я упал. От головы до копчика меня пронзила ужасная боль", - объяснил Велло.
В больнице выяснилось, что пострадал один позвоночный диск, второй - сломан, а также повреждена связка. Врачи прописали Велло постельный режим и порекомендовали провести операцию.
Для Велло это стало большим ударом. "Первая мысль была - только бы выжить. Было очень тяжело", - признается он.
Обсудив с врачом операцию, мужчина спросил, сможет ли он после нее, например, закинуть ноги за шею. «Мы долго говорили, он сказал, что если я не хочу этой операции, то смысла делать ее нет». Однако, после процедуры, уже через месяц мужчина смог пойти на первую тренировку.
После происшествия, мужчины из-за которых пострадал Велло, не попытались связаться с ним, да и сам он этого делать не стал. "Может они что-то мне и говорили, когда я там на сцене лежал, однако после со мной никто не выходил на контакт", - рассказал он.