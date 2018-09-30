Само очарование! Елизавета Боярская впервые показала фото с округлившимся животом

Не так давно в сети появилась новость, что Елизавета Боярская и Максим Матвеев скоро во второй раз станут родителями. Поговаривали, что актриса даже взяла отпуск в театре и сыграет последние спектакли перед тем, как уйти в декрет. Разумеется, подтверждать эту новость супруги не спешили — Елизавета и Максим стараются не комментировать свои семейные отношения. Однако актриса все же намекнула, что все разговоры о ее беременности — правда. В блоге знаменитости появились снимки, на которых видно едва выпирающий животик.