Вс, 30.09.2018
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  • Само очарование! Елизавета Боярская впервые показала фото с округлившимся животом

Само очарование! Елизавета Боярская впервые показала фото с округлившимся животом

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ФОТО: скриншот

Елизавета Боярская опубликовала первые снимки, подтверждающие новость и ее второй беременности.

Не так давно в сети появилась новость, что Елизавета Боярская и Максим Матвеев скоро во второй раз станут родителями. Поговаривали, что актриса даже взяла отпуск в театре и сыграет последние спектакли перед тем, как уйти в декрет. Разумеется, подтверждать эту новость супруги не спешили — Елизавета и Максим стараются не комментировать свои семейные отношения. Однако актриса все же намекнула, что все разговоры о ее беременности — правда. В блоге знаменитости появились снимки, на которых видно едва выпирающий животик.

«Беременность вам к лицу!», «Красавица!», «Легкая и воздушная», «Прекрасная женщина!» — писали восторженные фанаты.

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