Валдис Пельш рассказал об обмане на шоу «Розыгрыш»

Особняком в биографии Пельша стоит программа «Розыгрыш», которая в середине 2000-х годов стала настоящим прорывом. Тогда множество звезд эстрады были участниками шоу, даже не догадываясь об этом. Всем памятны выпуски с горничной и Филиппом Киркоровым, а также корейский ресторан, куда пригласили Александра Абдулова. Но выяснилось, что иногда в программе все было не так просто, как казалось на первый взгляд.

«В «Розыгрыше» были события, за которые мне стыдно, хотя я не имею никакого отношения к авторской задумке. Потому что у нас было несколько ситуаций, когда «сливали» звездам розыгрыш, и они просто не приезжали, а съемки — это дорогое развлечение», — рассказал Пельш.

Он отметил, что редакторы программы решили не посвящать его соведущую Татьяну Арно и самого Валдиса в детали розыгрыша, дабы избежать очередных «утечек».

По словам звезды, было и несколько розыгрышей за которые ему до сих пор неудобно перед коллегами. Например, в одной из программ выпускнику «Фабрики Звезд» Михаилу Гребенщикову нужно было вывалить на голову кастрюлю с холодной вермишелью. По мнению Пельша, это «гадко». Причем, заниматься этим «гадким» делом предстояло именно Валдису, потому что за несколько минут до программы Татьяна Арно отказалась от участия в розыгрыше.

В эфире передачи «Честное слово» Пельш рассказал, что его самого продюсеры так и не разыграли. По словам артиста, он смог объяснить, что делать этого не нужно.

«Я не мог запретить продюсерам разыгрывать меня, но я сыграл на их жадности, объяснив, что я знаю технологию и рабочие моменты «Розыгрыша», поэтому у них все может пойти насмарку. «Я просто встану, расхохочусь и уйду», – объяснил свою позицию Пельш.