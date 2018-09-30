Астролог рассказал, какие знаки Зодиака отправятся в Рай, а какие — в Ад

Давайте на минутку представим, что наша жизнь неожиданно закончилась. Как думаете, куда вы отправитесь - в Рай или в Ад? Ответ кроется в вашем знаке Зодиака!

Овен

В Ад. Ваша целеустремленность порой принимает ужасающие формы - вы способны идти по головам. А ваша импульсивность стала причиной того, что за свою жизнь вы обидели огромное количество людей.

Телец

В Ад. Ваш материализм порой перерастает в жадность, заставляющую вас любыми способами отстаивать свою собственность. Кроме того, духовная сторона жизни проходит совершенно мимо вас.

Близнецы

В Ад. За постоянное вранье вам прямая дорога в Ад, ведь на вас совершенно нельзя положиться. За свою жизнь вы подставили огромное количество людей, взяв на себя обязательства, а затем все отрицая.

Рак

В Рай. Вы были примерным семьянином и блюстителем вечных ценностей - любви, семьи и брака. А все ваши «косяки» были вызваны только желанием заставить окружающих относиться к вам так же хорошо, как и вы к ним.

Лев

В Ад. Эгоизм, эгоизм и еще раз эгоизм - вот ваш главный грех. Для вас всегда существовали только свои интересы и желание быть в центре всеобщего внимания, поэтому дорогу в рай вы сами себе закрыли.

Дева

В Рай. Вы вносили порядок и устанавливали справедливость в этом безумном мире, честно трудились на благо общества, при этом ни разу никакого не обидели. Вам прямая дорога в Рай.

Весы

В Рай. Вы были истинным борцом с мещанством, пошлостью и мракобесием, несли в мир доброе и вечное, а также никогда не оказывались втянуты в дурные дела.

Скорпион

В Ад. Ваш дурной характер по-настоящему отравлял жизнь вашим близким. Вполне вероятно, что вы попортили своим родным немало крови, постоянно подавляя их и не желая менять свой скверный характер.

Стрелец

В Рай. Вы никогда не желали кому-либо зла и дарили окружающим радость, никогда не попадая под негативное влияние. Для вас врата рая открыты.

Козерог

В Ад. Вы слишком часто унижали других, чтобы возвысить себя, а кроме того, были настоящим домашним тираном и портили жизнь своим близким, поэтому все справедливо.

Водолей

В Рай. Вы четко придерживались своих принципов и никогда не действовали из корыстных целей, а также были всегда честны, желая всем только лучшего.

Рыбы