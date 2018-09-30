Линдси Лохан получила по лицу от незнакомки и распакалась

Голливудская звезда Линдси Лохан поплатилась за обвинение в торговле детьми, с которым она обратилась к "беженцам из Сирии". Ведя в "Инстаграме" прямую трансляцию, актриса вышла из машины и начала приставать к переходящей дорогу семье с тремя детьми.

Лохан обратилась к родителям на английском и арабском языках, однако те никак не отреагировали. Тогда светская львица разошлась не на шутку и заявила, что "этих маленьких сирийских мальчиков хотят продать в рабство", но она этого сделать не позволит. После этих слов актриса перешла к действиям и схватила одного из малышей, но тотчас об этом пожалела. Разгневанная мать влепила пощечину звезде и увела своего ребенка.