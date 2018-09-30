Мы выяснили! Вот какие знаки Зодиака чаще попадают в аварии

В ходе исследования, проведенного экспертами ресурса InsuranceHotline.com, была изучена страховая история 100 тыс. американских и канадских водителей за последние шесть лет. В результате получился рейтинг знаков Зодиака по аварийности.
1. Люди, родившиеся под знаком Весов (24 сентября — 23 октября), чаще всего попадают в аварии — представителям этого знака Зодиака свойственно очень долго принимать решения. Дорога же требует моментальных решений и немедленного их исполнения.
Автомобиль:
Предпочитает элитные виды транспорта. Минимум Rolls-Royce подавай. Не станут долго отказываться от Mercedes. Без кондиционера и вышколенного шофера машину не предлагать.
2. Следующий по аварийности знак — Водолей (21 января — 19 февраля). По мнению специалистов, этот знак слишком рискован и эмоционален. Это мешает адекватному восприятию и концентрации на дороге. Еще одна особенность Водолеев, которая не позволяет им научиться хорошо водить, это поверхностность. Немногие водители Водолеи способны вникать в тонкости управления автомобилем.
Автомобиль:
Подойдет очень быстрое средство передвижения, например Subaru Impreza, но в данном случае оно может быть и попроще, например, двухколесный друг — мотоцикл. А еще Водолей предпочитает машины с экзотическими приспособлениями: на солнечных батареях, к примеру.
3. Упрямые Овны (21 марта — 20 апреля) занимают третье место из-за нежелания пропускать кого-либо вперед. Также не способствует аккуратному вождению свойство Овнов руководствоваться, прежде всего, своими чувствами, а не здравым смыслом.
Автомобиль:
Ну и какой Овен не любит быстрой езды? Ему подавай машину красную, типа Ferrari, короче — спортивную модель. Активное стремление во всем быть первым заставляет представителей этого знака выбирать самые продвинутые, самые известные, самые модные модели!
4. Рыбы (20 февраля — 20 марта) родившиеся под этим знаком люди отличаются повышенной мечтательностью, которая не дает им сосредоточиться на реальной окружающей их обстановке. По мнению астрологов, представители этого знака могут сохранять спокойствие в самой опасной ситуации, но в то же время они часто впадают в панику по пустякам. Именно этим объясняется большое количество мелких аварий с участием Рыб и то, что они крайне редко попадают в серьезные ДТП.
Автомобиль:
Подойдет вычурная и похожая на наземную подводную лодку Bugatti или Bentley. Нечто трогательное в названии этой марки навевает фантазии и грезы… Не машина, а сказка! Рыба обожает автомойку, однако не всегда ради чистоты — увлекает сам процесс мытья.
5. Скорпионы (24 октября — 22 ноября) — таким водителям свойственна мстительность, и обычный обгон или небольшую небрежность со стороны других участников движения они считают личным оскорблением, за которую обидчик обязательно должен поплатиться. Также Водители-Скорпионы обожают быстро ездить и соревноваться с другими участниками движения. При этом многие из них умеют действительно хорошо управлять автомобилем. У Скорпионов, в отличие от Рыб, ситуация противоположная — они чаще попадают в серьезные аварии, чем в мелкие.
Автомобиль:
"Машина - зверь", любят приговаривать настоящие Скорпионы, похлопывая по бамперу любимое Porsche или побывавшее в разных передрягах BMW. Ну в крайнем случае – Ford! Скорпионам нравится испытывать весь мир (и авто) на прочность. Аварийные ситуации не редкость. Бывает, оптимистически думают: "Вот разобью машину — буду ходить пешком!". Но машина, также как ее хозяин, "воскресает из пепла" (из обломков), и живет новой страстной жизнью. До последней капли бензина, последнего километра бесконечного шоссе.
6. Тельцы (21 апреля — 21 мая) по упрямству порой не уступают Овнам. Телец оказался посреди рейтинга благодаря свой невозмутимости и постоянству. Но излишняя осторожность и жизненный принцип "семь раз отмерь" не всегда оправдан на дороге. Медлительность и осторожность приводят к тому, что Тельцы чаще становятся пострадавшей стороной, попадают в аварии, ничего не нарушая. Также любят проскочить "на желтый".
Автомобиль:
Тельцам стоит выбрать Ford: аккуратная машинка, в хозяйстве пригодится. А это главное! Впрочем, обычно Тельцы предпочитают спокойный, внушающий доверие Opel или Saab. Настоящий Телец модель выбирает как жену — одну на всю жизнь. Частенько возит на ней (на машине, естественно, а не на жене) лесоматериалы и прочие хозяйственные вещи.
7. Стрельцы (23 ноября — 21 декабря) часто идут на риск, а также любят поболтать по телефону, что отвлекает от вождения. Они оказались на седьмом месте благодаря прагматичному мышлению и решительности. Эти качества очень полезны любому водителю. Но излишняя самоуверенность и резкость помешала им оказаться лучше Козерогов. Они сторонники рискованных поступков, что зачастую создает опасность скорее для других, чем для себя, хотя и это не оправдание…
Автомобиль:
Хочет представительное авто, чтобы "не ударять в грязь лицом" перед гостями и родственниками. Главное, побольше лошадиных сил, ведь Кентавр — полуконь, получеловек — управляет этим знаком. Если довольствуется малым, то прикупит Fiat или Volvo, которые будут служить ему долго, верой и правдой. Пока не развалятся.
8. Козероги (22 декабря — 20 января) опасны своей заносчивостью — по их мнению, все вокруг должно подчиняться задуманному ими плану и поставленной цели, а правила (в том числе дорожного движения) нужно выполнять только в той мере, в какой это им выгодно. Также представители этого знака всегда стараются сделать так, чтобы добраться до пункта назначения как можно быстрее. Водители Козероги обладают колоссальной выдержкой и выносливостью. При этом они хладнокровны, сдержаны, настойчивы и амбициозны, очень быстро принимают решения. Для водителей эти качества просто необходимы.
Автомобиль:
Ориентируется на традиционно классические модели. Для него оптимален Volkswagen или Jeep Cherokee. Этот знак требователен к практичности машины, мечтает, чтобы она служила вечно… Упрямый Козерог ездит по плану (карте местности) и жесткому графику времени, и непроездная глушь с препятствиями — для него норма путешествий.
9. Девы (24 августа — 23 сентября) по мнению астрологов, самый спорный знак. Девы бывают как сдержанными, так и истеричными. Главными причинами невысокой аварийности среди Дев астрологи называют разумную осторожность. Дева никогда не станет рисковать понапрасну. Также важна способность этого знака очень быстро самосовершенствоваться, учиться как на чужом, так и на собственном опыте. Часто в них въезжают "сзади", от того, что они резко затормозили…
Автомобиль:
Покупать Деве следует Toyota, Honda или KIA. Такой автомобиль порадует интеллектуальный разум разборчивого покупателя. Дева будет его регулярно разбирать и собирать, а машина все равно поедет…
10. Раки (22 июня — 23 июля) — один из самых острожных знаков Зодиака. Водители-Раки практически никогда сознательно не нарушают правила дорожного движения. Их девиз "тише едешь — дальше будешь", и даже больше — им не свойственна мнительность или чувство соперничества. Кстати, это очень капризная группа, которая очень любит сигналить всем подряд практически без причины.
Автомобиль:
Раку обычно нравятся надежные старинные модели, например Volkswagen Beetle. Еще Рак, как правило, патриот. Если Родина скажет: "поддержим отечественного производителя!", Рак проникнется чувствами и пересядет на отечественный автомобиль — родной и привычный.
11. Близнецы (21 мая — 21 июня) с рождения многозадачные, и могут есть, пить, читать и делать макияж, продолжая весьма неплохо управлять автомобилем. Близнецы становятся безаварийными водителями благодаря своему нестандартному мышлению и умению найти выход из любой ситуации. У них хорошая реакция и быстрый ум. Как ни странно, но при низкой аварийности Близнецы часто являются злостными нарушителями правил дорожного движения.
Автомобиль:
Покупают Audi. Знаете, почему? Чтобы хорошо слышать! Многие Близнецы неравнодушны к хорошей и громкой музыке в дороге. Но ведь так приятно рулить баранку, когда ветер в ушах (и голове): а при громкой музыке это возможно только на очень высокой скорости.
12. Львы (24 июля — 23 августа) оказались самыми безаварийными водителями. Эти люди решительны, настойчивы, всегда стремятся стать лучшими во всем, в том числе и в умении управлять автомобилем. И, судя по статистике, им это удается. Их встроенная по умолчанию щедрость — благодать для тех, кого они пропускают и проклятие для тех, кто едет за ними. На дороге они всегда стараются быть выше по культуре и мастерству вождения.
Автомобиль:
Какой же Лев без романтической любви? Поэтому, недолго думая, Лев обычно выбирает итальянскую марку Alfa Romeo. Если вы шкодливый Лев — выбирайте Skoda. Если крутой и свирепый — хватайте Jaguar. Если умный и считаете, что относитесь к сливкам общества — приобретайте Cadillac — чем длиннее, тем лучше. Мотор требует мощный, чтоб как в песне: "а вместо сердца — пламенный мотор!". Короче, у Льва не машина, а игрушка.