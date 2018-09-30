Мы выяснили! Вот какие знаки Зодиака чаще попадают в аварии

6. Тельцы (21 апреля — 21 мая) по упрямству порой не уступают Овнам. Телец оказался посреди рейтинга благодаря свой невозмутимости и постоянству. Но излишняя осторожность и жизненный принцип "семь раз отмерь" не всегда оправдан на дороге. Медлительность и осторожность приводят к тому, что Тельцы чаще становятся пострадавшей стороной, попадают в аварии, ничего не нарушая. Также любят проскочить "на желтый".

Автомобиль:

Тельцам стоит выбрать Ford: аккуратная машинка, в хозяйстве пригодится. А это главное! Впрочем, обычно Тельцы предпочитают спокойный, внушающий доверие Opel или Saab. Настоящий Телец модель выбирает как жену — одну на всю жизнь. Частенько возит на ней (на машине, естественно, а не на жене) лесоматериалы и прочие хозяйственные вещи.

7. Стрельцы (23 ноября — 21 декабря) часто идут на риск, а также любят поболтать по телефону, что отвлекает от вождения. Они оказались на седьмом месте благодаря прагматичному мышлению и решительности. Эти качества очень полезны любому водителю. Но излишняя самоуверенность и резкость помешала им оказаться лучше Козерогов. Они сторонники рискованных поступков, что зачастую создает опасность скорее для других, чем для себя, хотя и это не оправдание…

Автомобиль:

Хочет представительное авто, чтобы "не ударять в грязь лицом" перед гостями и родственниками. Главное, побольше лошадиных сил, ведь Кентавр — полуконь, получеловек — управляет этим знаком. Если довольствуется малым, то прикупит Fiat или Volvo, которые будут служить ему долго, верой и правдой. Пока не развалятся.

8. Козероги (22 декабря — 20 января) опасны своей заносчивостью — по их мнению, все вокруг должно подчиняться задуманному ими плану и поставленной цели, а правила (в том числе дорожного движения) нужно выполнять только в той мере, в какой это им выгодно. Также представители этого знака всегда стараются сделать так, чтобы добраться до пункта назначения как можно быстрее. Водители Козероги обладают колоссальной выдержкой и выносливостью. При этом они хладнокровны, сдержаны, настойчивы и амбициозны, очень быстро принимают решения. Для водителей эти качества просто необходимы.

Автомобиль:

Ориентируется на традиционно классические модели. Для него оптимален Volkswagen или Jeep Cherokee. Этот знак требователен к практичности машины, мечтает, чтобы она служила вечно… Упрямый Козерог ездит по плану (карте местности) и жесткому графику времени, и непроездная глушь с препятствиями — для него норма путешествий.

9. Девы (24 августа — 23 сентября) по мнению астрологов, самый спорный знак. Девы бывают как сдержанными, так и истеричными. Главными причинами невысокой аварийности среди Дев астрологи называют разумную осторожность. Дева никогда не станет рисковать понапрасну. Также важна способность этого знака очень быстро самосовершенствоваться, учиться как на чужом, так и на собственном опыте. Часто в них въезжают "сзади", от того, что они резко затормозили…

Автомобиль: