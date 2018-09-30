Рита Дакота показала свое фото в нижнем белье

Певица Рита Дакота на своей странице в "Инстаграме" опубликовала фото в нижнем белье. Своим подписчикам она пожелала игривого теплого дня.

Ранее поведение певицы раскритиковала блогер Лена Миро. По мнению последней, после разрыва не стоит рассказывать публике о своих переживаниях.