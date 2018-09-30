Вс, 30.09.2018
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Рита Дакота показала свое фото в нижнем белье

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ФОТО: Скриншот с Instagram

Ранее известный российский блогер Лена Миро раскритиковала поведение девушки после разрыва с Владом Соколовским.

Певица Рита Дакота на своей странице в "Инстаграме" опубликовала фото в нижнем белье. Своим подписчикам она пожелала игривого теплого дня.

Ранее поведение певицы раскритиковала блогер Лена Миро. По мнению последней, после разрыва не стоит рассказывать публике о своих переживаниях.

Как сообщалось, Дакота решила разойтись со своим мужем, певцом Владом Соколовским. Причиной такого решения, по её словам, были постоянные измены супруга.

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