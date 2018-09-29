Не подходи, а то взорвется! Пять знаков Зодиака, с которыми лучше не связываться

Каждый из нас в какой-то момент может выйти из себя. Кто-то привык выпускать пар небольшими порциями, практически незаметно, а кто-то долго копит, а потом взрывается так, что мало не покажется.

Если вам не повезло попасться под горячую руку этим представителям знака Зодиака, не говорите потом, что мы не предупреждали. Эмоции, которые они выпускают в порыве гнева, зашкаливают до опасных пределов, пишет Cluber.

Овен

Овен — это один из самых упертых, импульсивных и агрессивных знаков Зодиака. Мы не будем говорить, что Овны плохие, но если вы будете злить Овна, знайте, что вы, скорее всего, проиграете в споре с ним.

Их легко вывести из равновесия, и любое ваше неосторожное слово может заставить их прийти в ярость. А когда они злятся, накал эмоций у них такой, что мало не покажется. Хотя Овны честно пытаются контролировать свой гнев, если вы ненароком сделаете то, что им не по душе, вам не удастся безнаказанно уйти от их гнева.

Этот знак Зодиака не отличается большим терпением, поэтому на конфликт всегда отвечает агрессией. С другой стороны, если вы им преданны, они будут вашими лучшими друзьями на всю жизнь.

Лев

Рожденные под знаком Льва решительны, общительны и уверенны в себе. Лев не любит, когда ему угрожают, а если вам вдруг пришло в голову сделать ему вызов, он не отступит, пока не заставит вас пожалеть о своем решении.

Никогда не спорьте со Львами! Царь зверей горяч по натуре, и ему очень сложно быть хладнокровным. А когда он злится или просто с вами не согласен, у него включается боевой режим, и он тут же готов напасть.

Если страсти накаляются, то любая мелочь может просто вывести их из себя. Этот знак Зодиака безжалостен, а слова, которые он вам скажет в порыве гнева, могут быть очень грубыми. Однако, если вы успеете извиниться до того, как все зайдет слишком далеко, вам, возможно, удастся избежать крупных неприятностей.

Скорпион

Скорпион — это яростный, глубокий и настойчивый знак Зодиака, с которым лучше не связываться. Скорпионы очень не любят, когда что-то идет не так, как они задумали, и способны на самую большую жестокость.

Нет, они не самые агрессивные представители в Зодиаке, но им очень сложно прощать и не обращать внимания на то, что другие бы и не заметили.

Это означает одно: если вы посягнули на Скорпиона, не думайте, что он забыл об этом, даже если он при этом вам мило улыбается. Все это вернется к вам бумерангом, и, скорее всего тогда, когда вы меньше всего будете ожидать.

В гневе Скорпионы способны на разрушительные действия, а их взгляд может проткнуть вас насквозь. В следующий раз будьте осторожнее, когда их провоцируете.

Стрелец

Стрельцы кажутся общительными и веселыми ребятами. Однако прямолинейность этого знака Зодиака порой переходит любые границы, а сгоряча они способны сказать вам абсолютно все и в самой безжалостной форме.

Хотя Стрельцы никогда не хотят ранить чувства других людей, их самоуверенность может привести к тому, что неосторожные слова, так или иначе, заденут человека.

С этим знаком Зодиака сложно спорить, потому что они будут искать любой логический аргумент, чтобы одержать над вами вверх. Помните о том, что обидные слова, которые вылетают из их уст, сказаны не со злости, а скорее из-за нетерпеливости и импульсивной натуры Стрельца.

Козерог

Козероги очень упрямы, не умеют прощать и тяжело принимают различия людей. Вам придется сильно постараться, чтобы вывести Козерога из себя, так как они очень спокойны и уравновешенны. Однако если вы их по-настоящему разозлите, вам не поздоровится.

Если вы собираетесь спорить с Козерогом, вам потребуется большой запас сил, так как этот знак не сдается и идет до конца, пока вы добровольно не капитулируете.