43-летняя Божена Рынска впервые вышла замуж

«Свадьба века» – именно так окрестили торжество светской львицы Божены Рынски и медиа-магната Игоря Малашенко, которое состоялось накануне. Еще в августе журналистка неожиданно выпустила «пресс-релиз», в котором поделилась новостью о том, что политолог наконец-то развелся со своей супругой Еленой Пивоваровой, в браке с которой воспитывал троих детей.

По словам Рынски, свадьбу делали впопыхах «за две недели на коленке». Многие моменты молодые даже упустили, а певца и пианиста им пришлось заменить в последний момент, что явно не обрадовало музыкантов, ведь им пришлось ночью учить тексты. Божена отметила, что скоро вся общественность все узнает из СМИ, а пока она хотела бы поблагодарить Андрея Орлова, более известного как поэта Орлушу. Она выставила его стихотворение, которое изобилует смешными метафорами, едкими выражениями и нецензурными фразами. Например, в эпиграфе Орлуша пошутил над «щекотливой ситуацией» Божены и Малышева: «Божена замужем 7 лет, а Игорь женится сегодня. Но жениться согласился он, похоже, только после семилетнего тест-драйва».