Сб, 29.09.2018
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Назван главный признак взлома аккаунта в Facebook Проверьте свою страничку!

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File photo dated 08/03/09 of the Facebook logo reflected in a person's eye, as the site will be rolling out &quot;simplified&quot; privacy settings to appease concerns over safeguarding users' information.

ФОТО: Dominic Lipinski/PA Wire/Press Association Images

На фоне хакерской атаки, в результате которой пострадали 50 миллионов аккаунтов, специалисты решили рассказать о полезном лайфхаке.

Специалисты MarketsWatch рассказали, как понять, что ваш аккаунт в Facebook взломали. Этой информацией они решили поделиться после недавней хакерской атаки, передает Life.

Таким образом, если Facebook автоматически разлогинил вас из вашего аккаунта и вам нужно заново ввести логин и пароль, то, скорее всего, учётную запись попытались взломать. За прошедший месяц хакерским атакам подверглись порядка 50 миллионов пользователей соцсети.

До этого руководство Facebook сообщило, что из-за проблем с системой безопасности у хакеров была возможность получить доступ к персональной информации 50 миллионов пользователей популярной социальной сети.

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