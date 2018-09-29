«Сжечь ведьму!» Самый необычный экскурсовод живет в Нарве

ФОТО: Konstantin Sednev / EESTI MEEDIA/SCANPIX

Учитель истории, гид и краевед Александр Опенко проводит экскурсии по Нарве. Хотя это, скорее, яркие исторические представления как для жителей пограничного города, так и для туристов. Интересно, что для нарвитян экскурсы в историю родного города Александр зачастую проводит бесплатно.

«Я очень рад, когда на экскурсии приходят жители нашего города. Потому что мне кажется, что за последние 25 лет в Нарве люди утратили чувство гордости за свой город: проблемы... куда-то уезжают, ищут где лучше, – рассуждает экскурсовод. – А я через призму времен возвращаю это чувство гордости, и многие уходят с восхищением, какой город, какой место удивительное, какое великое!»

ФОТО: Konstantin Sednev / EESTI MEEDIA/SCANPIX

Несмотря на то, что историк учился в Таллинне и Тарту, пять лет жил и работал в США, из родного города уезжать никуда не собирается. Александр живет по известному принципу – «где родился, там и пригодился».

«Моя философия: тому месту, где ты родился, где тебе многое дали в жизни, ты должен обязательно вернуть тем, что ты умеешь. И вот эти экскурсии, увлечение историей родного края – моя плата, моя миссия в этом городе», – объясняет Александр.

ФОТО: Konstantin Sednev / EESTI MEEDIA/SCANPIX