Меган Маркл получила предупреждение от покойной Принцессы Дианы

Меган Маркл и Принц Гарри получили предупреждение от покойной Принцессы Дианы. По крайней мере, так считают экстрасенсы.
Принцесса Диана якобы говорила из потустороннего мира о «турбулентности» и «нестабильности» в браке Меган Маркл и Принца Гарри. С таким заявлением выступили британские экстрасенсы близнецы Терри и Линда Джеймисон.
Эксперты связались с Принцессой Дианой предположительно более 20 лет после ее трагической смерти, передает британское издание Express. Они утверждают, будто принцесса предупредила, что отношения королевской четы не будут идеальными, и семья герцогини будет отчасти в этом виновата.
Более того, близнецы даже привели слова, которые, по их убеждению, принадлежат Диане. «Гарри, я рада, что ты нашел прекрасную избранницу, которая разделяет твою страсть. В ближайшие месяцы и годы все будут смотреть на вас, тщательно изучая ваши взлеты и падения» – цитируют Джеймсон покойную принцессу Уэльскую.