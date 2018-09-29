Меган Маркл получила предупреждение от покойной Принцессы Дианы

Принцесса Диана якобы говорила из потустороннего мира о «турбулентности» и «нестабильности» в браке Меган Маркл и Принца Гарри. С таким заявлением выступили британские экстрасенсы близнецы Терри и Линда Джеймисон.

Эксперты связались с Принцессой Дианой предположительно более 20 лет после ее трагической смерти, передает британское издание Express. Они утверждают, будто принцесса предупредила, что отношения королевской четы не будут идеальными, и семья герцогини будет отчасти в этом виновата.

Меган и принц Гарри ФОТО: SCANPIX