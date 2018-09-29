Криштиану Роналду обвиняют в изнасиловании

34-летняя американка Кэтрин Майорга заявила о том, что ее изнасиловал футболист Криштиану Роналду. По словам девушки, инцидент произошел в 2009 году, передает Woman.
За последний год прогремело немало скандалов о домогательствах с участием знаменитостей. 28 сентября стало известно, что в сексуальном насилии обвинили и одного из самых популярных футболистов нашего времени Криштиану Роналду.
Как сообщает немецкий журнал Spiegel, о насилии заявила американка Кэтрин Майорга. По словам девушки, инцидент произошел почти десять лет назад в Лас-Вегасе. Также сообщается, что спортсмен через адвоката предложил ей 375 тысяч долларов за молчание. Тогда девушка согласилась взять деньги. «После случившегося Роналду встал на колени и сказал: ''Я на 99 процентов хороший парень. Не знаю, что не так с еще одним процентом''», — рассказала Майорга изданию. Сам Криштиану уверяет, что изнасилования не было, хоть и признает, что девушка отказала ему в близости.
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