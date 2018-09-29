Криштиану Роналду обвиняют в изнасиловании

Как сообщает немецкий журнал Spiegel, о насилии заявила американка Кэтрин Майорга. По словам девушки, инцидент произошел почти десять лет назад в Лас-Вегасе. Также сообщается, что спортсмен через адвоката предложил ей 375 тысяч долларов за молчание. Тогда девушка согласилась взять деньги. «После случившегося Роналду встал на колени и сказал: ''Я на 99 процентов хороший парень. Не знаю, что не так с еще одним процентом''», — рассказала Майорга изданию. Сам Криштиану уверяет, что изнасилования не было, хоть и признает, что девушка отказала ему в близости.