Экс-жена Кузьмина: «Пугачева родила от него дочь и отдала в детский дом»

Первая жена Владимира Кузьмина поэтесса Татьяна Артемьева рассказала приняла участие в программе «ДНК», где рассказала, как Примадонна российской эстрады Алла Пугачева разбила ее брак и родила от ее бывшего супруга троих детей.

Известно, что Владимир Кузьмин был трижды женат и не отличался верностью в браках, которые, к слову говоря, рушились из-за его регулярных измен. Поэтесса была его первой супругой, однако их союз был также творческим. Она является автором многих его песен. В брак у них родились трое детей.

Роман между Аллой Борисовной и Кузьминых вспыхнул в 1986 году после записи совместного хита «Три звезды». Эти отношения продлились до 1988 года. И вот спустя 30 лет обиженная на Примадонну Артемьева утверждает, что Пугачева родила от музыканта троих детей, при этом первую девочку отдали в детский дом на берегу Черного моря.

«Он предателем был всегда. Он был бабником. Алла Пугачева никем для меня не стала. Она стала пустым местом. Я ее уважала за творчество... У нее не одна беременность была от Кузьмина, а три. Она всех рожала», — уверяет Татьяна.