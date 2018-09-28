21-летняя наездница умерла, оставив загадочное послание

Известная в профессиональных кругах наездница покончила с собой, оставив загадочное послание со словами "Какой бы ты ни вернулся домой, ты это сделал". 21-летнюю Ханну Дайбелл нашли мёртвой в собственном доме в Токстете, Ливерпуль. Однако расследование не смогло установить, что заставило её совершить суицид, и записка до сих пор остаётся нерасшифрованной, сообщает The Sun.

Единственное, что удалось установить, — это то, что перед смертью Ханна принимала кокаин, что могло спровоцировать подавленное состояние и депрессию. Неизвестным остаётся, кому предназначались её предсмертные слова и что они могли значить при том, что контекст отсутствует.

"Это текстовое сообщение может означать всё что угодно. Возможно, она хотела предупредить кого-то, что ей нужна помощь и чтобы её нашли", - сказал судья Андре Ребелло.