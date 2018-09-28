Это стоит увидеть! Красоты Эстонии в фильме «Земля, изваянная ветрами»

«Фильм содержит исключительные кадры, которых в таком виде я в эстонском кино до этого не помню. Мои любимые кадры – пересекающая луг стая волков. Волк – это очень осторожное животное, которое просто так не станет позировать перед камерой, хоть он и является нашим национальным животным», – рассказал продюсер Рихо Вястрик.