Пт, 28.09.2018
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  • Это стоит увидеть! Красоты Эстонии в фильме «Земля, изваянная ветрами»

Это стоит увидеть! Красоты Эстонии в фильме «Земля, изваянная ветрами»

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Природа южной Эстонии

ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

«Это фильм, который должен увидеть каждый житель Эстонии. Я надеюсь, что люди лучше узнают увиденных в фильме животных и птиц, которые вдохновят их обращать больше внимания на природу. Знание природы своего родного края делает любого из нас богаче», – говорит  режиссер Йоозеп Матьюс.

«Фильм содержит исключительные кадры, которых в таком виде я в эстонском кино до этого не помню. Мои любимые кадры – пересекающая луг стая волков. Волк – это очень осторожное животное, которое просто так не станет позировать перед камерой, хоть он и является нашим национальным животным», – рассказал продюсер Рихо Вястрик.

29 сентября в 18.30 на показе будет присутствовать продюсер Рихо Вястрик. 

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