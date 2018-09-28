Смотрите скандальное интервью организатора Õllesummer, шокировавшее общественность

Конечно же, речь идет о скандальном интервью 2011 года, когда организатор сказала в передаче «На праздник» телеканала ETV о том, что Молодежный Праздник песни и танца мешает организации фестиваля Õllesummer.

«Дети - цветы нашей жизни, но они бы могли цвести где-нибудь, только не сейчас на Певческом поле. Нам и без них есть, чем заняться», - сказала тогда Хансар.