Пт, 28.09.2018
В Нарве открылась ночная аптека, где продают алкоголь. Ажиотаж нереальный! ВИДЕО! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Жизнь
  • Смотрите скандальное интервью организатора Õllesummer, шокировавшее общественность

Смотрите скандальное интервью организатора Õllesummer, шокировавшее общественность ВИДЕО!

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Организатор фестиваля Õllesummer Марье Хансар

ФОТО: LIIS TREIMANN / PM/SCANPIX BALTICS

Буквально вчера вечером эстонская общественность узнала из первых уст о том, что в этом году фестиваль Õllesummer прошел в последний раз. 25 лет пивной фестиваль дарил людям радость, но не обходилось и без скандалов. Портал Elu24 вспоминает громкое интервью организатора Марье Хансар. 

Конечно же, речь идет о скандальном интервью 2011 года, когда организатор сказала в передаче «На праздник» телеканала ETV о том, что Молодежный Праздник песни и танца мешает организации фестиваля Õllesummer.

«Дети - цветы нашей жизни, но они бы могли цвести где-нибудь, только не сейчас на Певческом поле. Нам и без них есть, чем заняться», - сказала тогда Хансар. 

Смотрите видео!

Читать также

Актуально

НАВЕРХ