Смертельно больной ветеран распродал пожитки ради денег на похороны

Уилли Дэвис (Willie Davis) умирает от плоскоклеточной карциномы в последней стадии. Он надеется, что после смерти его похоронят на кладбище в штате Вирджиния рядом с могилами его родителей. На исполнение этого желания может понадобиться до 15 тысяч долларов. Таких денег у Дэвиса нет, поэтому он решил распродать свои вещи. Каждые выходные пожилой мужчина раскладывал пожитки во дворе в надежде, что их купят прохожие, пишет Lenta.ru.

Одного из покупателей звали Дэвид Данклбергер (David Dunkleberger). Он был поражен, когда узнал, что Дэвис копит деньги на собственные похороны, и рассказал о нем своему другу. «Когда слышишь его историю, сердце кровью обливается, — говорит друг Данклбергера. — Поэтому мы решили, что нужно что-то сделать, нужно попробовать помочь ему и немного упростить его жизнь».